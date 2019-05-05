إليسا توجه رسالة حب وتقدير عبر تويتر لـ نانسي عجرم

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر”، رسالة خاصة للفنانة نانسي عجرم.

وكتبت إليسا تغريدة قالت فيها: “نانسي عجرم أحبك الله يحميكي”.

وتأتي تلك التغريدة بعد ساعات من عرض حلقة نانسي عجرم في برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي اللبناني هشام حداد والتي تحدثت من خلالها عن علاقتها بالنجمات اللبنانيات وعن مدى حبها لهن.

يذكر أن هناك شائعات ترددت حول وجود خلاف بين إليسا ونانسي عجرم بسبب تعامل الأولى مع الثانية بشكل غير لائق في إحدى الحفلات الفنية، ولكن كلتاهما نفتا هذه الخلافات.