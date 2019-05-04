وفاتان و10 اصابات بحادثي تدهور في الكرك وتصادم في اربد

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الدبة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة (4) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت إدارة الإعلام ان فرق الإسعاف قد قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، وحالة المصابين العامة متوسطة.

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حادث تصادم وقع ما بين ثلاث مركبات بمنطقة باب الهوى، ونتج عنه إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، وحالتهم العامة متوسطة.