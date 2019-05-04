رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان الى 3328 ديناراً

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انه قد تم رفع الحد الاعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي الى 3328 ديناراً من 3186 ديناراً بعد ربطه بمعدل التضخم في البلاد.

وبلغ معدل التضخم 46ر4 بالمئة في الاردن عام 2018. كما رفعت المؤسسة الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل للعام الحالي الى 555 ديناراً للشهر الواحد، من 531 ديناراً وفقا لما اعلنه الناطق باسمها موسى الصبيحي. وقال الصبيحي في بيان ان هذا الرفع يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على ربط الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل بالتضخم سنوياً.

وهذا الربط بحسب الصبيحي من شأنه أن يحافظ على التوازن في إعطاء الحقوق والاستفادة من المزايا التأمينية والتقاعدية للضمان، ويحول دون حصول فئة قليلة جداً من ذوي الأجور والرواتب الباهظة على منافع تأمينية أو رواتب تقاعدية عالية.

ويبلغ 538 ديناراً متوسط أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان حالياً ،واحد بالمئة فقط تزيد أجورهم عن 3 آلاف دينار.