المسلسلات المصرية المرشحة للعرض بالموسم الرمضاني والاخرى المقرر حجبها

خرجت مسلسلات عديدة من السباق الدرامي في رمضان المقبل رغم حضور أبطالها في أذهان الجماهير خلال السنوات الماضية.

كما حمل هذا العام حظًا جيدًا لأعمال درامية ظلت متأزمة لسنوات أعاقتها عن الظهور وتم تأجيلها أكثر من مرة حيث تخوض المنافسة في رمضان القادم مثل مسلسلات بركة، وشقة فيصل، والسر.

أعمال درامية عانت من أزمات مختلفة، واستطاعت أن تخوض السباق الدرامي، وعلى النقيض خرجت أعمال أخرى من السباق، رغم أنها لكبار النجوم مثل عادل إمام ويسرا ونيللي كريم ويحيى الفخراني.

شقة فيصل

استطاع مسلسل ”شقة فيصل“ أن يخوض السباق الرمضاني القادم رغم الأزمات التي عصفت به طوال ثلاثة سنوات سابقة، حيث كان من المفترض عرضه في شهر رمضان من عام 2016، إلا إنه لم يتم التسويق له.

كما تعرض المسلسل أيضا إلى أزمة وفاة الفنان وائل نور أثناء فترة تصويره، ولم تستكمل بقية مشاهده، ولذلك تم تأجيله، وعاد صناعه مؤخرا لاستكمال عمليات التصوير ، ليحصل على فرصة أفضل في المشاهدة خلال رمضان المقبل.

”شقة فيصل“ بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، مي القاضي، أحمد فتحي، ندى موسى، وهو تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

بركة

ويخوض مسلسل ”بركة“ السباق الدرامي في رمضان، بعد أن تم تأجيله في العام الماضي، وتم استكمال حلقات التصوير رغم انشغال الفنان عمرو سعد في تصوير فيلمه الجديد ”حملة فرعون“.

وقد قرر صناع مسلسله ”بركة“ الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، استئناف تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل ليخوض به سعد السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، عبد الرحمن أبو زهرة، وتدور أحداثه حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

السر

كما نجح مسلسل ”السر“ في خوض السباق الرمضاني المقبل، بعد أن كان من المرجح خروجه بشكل كبير، وانضم ”السر“ بطولة وفاء عامر وحسين فهمي، إلى خريطة مسلسلات رمضان 2019.

ونشرت وفاء عامر البرومو التشويقي الأول للمسلسل من خلال صفحتها على ”فيسبوك“ وكتبت: ”انتظروني في مسلسل السر رمضان 2019“.

الإعلان كشف عن ملامح من الشخصية التي تقدمها، فهي سيدة تسكن شقة بسيطة في حارة شعبية، ويبدو أنها على خلاف مع شخص يدعى (رشاد).

المسلسل سبق وتأجل عرضه عدة مرات، فكان مقدرًا له أن يذاع في فبراير/شباط العام الماضي، لكن لم يحدث هذا.

تدور أحداث ”السر“ في إطار تشويقي اجتماعي، يرصد العلاقات الإنسانية بين الأشخاص في المجتمع المصري، ويشارك فى بطولته عزت أبو عوف، نضال الشافعي، ريم البارودي، ألفت عمر، محمد سليمان، هشام المليجى، منة جلال، محمد جمعة وهشام المليجي.

الضاهر

كما أنقذت قناة ”حواس“ الإماراتية مسلسل ”الضاهر“ من أزماته المتراكمة وحرمانه من العرض بعد انسحاب قناة ”الحياة“ من بث المسلسل خلال الفترة الماضية، وعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل بعد أن تعرض العمل إلى سلسلة من التأجيلات، وسط تردد أنباء قوية عن عدم عرضه في الموسم الحالي، وفقًا لمصادر مقربة من منتج العمل تامر عبدالمنعم.

وكان من المفترض عرض المسلسل في شهر إبريل/نيسان 2017، إلا أنه تقرر بعد ذلك تأجيل عرضه إلى شهر رمضان من نفس العام، لكن بسبب تعرض المسلسل لمشاكل إنتاجية وتسويقية تم تأجيل عرضه مرة أخرى، إلى أن تم الاستقرار على عرضه في رمضان 2019.

ويشارك في بطولة ”الضاهر“ بجانب محمد فؤاد، كل من حسن يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، والفنانة التونسية فريال يوسف.

مسلسلات لن ترى النور

على الجانب الآخر خرجت مجموعة من المسلسلات القوية من السباق الرمضاني، رغم أنها تحمل أسماء عدد كبير من النجوم على رأسهم عادل إمام يسرا ونيللي كريم.

فالنتينو

خرج الزعيم عادل إمام من السباق الرمضاني لأول مرة منذ 7 سنوات، بعدما كان من المقرر خوضه السباق الدرامي هذا العام بمسلسل ”فالنتينو“ الذي شرع في تصويره بالفعل، إلا أن ضيق الوقت ومرض عادل امام أديا إلى توقف التصوير ليخرج العمل رسميًا من السباق.

ويشارك في بطولة العمل داليا البحيري ودلال عبدالعزيز ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وأحمد فريد وحمدي الميرغنى، وهو من إخراج رامي إمام.

“النصابين”

كما تم تأجيل مسلسل ”النصابين“ عن المشاركة في رمضان 2019 بعد أن تعاقدت عليه نيللي كريم، إلا أنه تم تأجيله وأصبح خارج الموسم الرمضاني هذا العام.

وهكذا خرجت الفنانة نيللى كريم رسميًا من السباق الرمضاني، بعدما اعتادت هي الأخرى لسنوات أن تتواجد بمسلسل خلال هذا الماراثون، منذ أن قدمت مسلسلها ”ذات“ مرورًا بـ“سجن النساء“ و“تحت السيطرة“ و“سقوط حر“ و“لأعلى سعر“ وأخيرًا ”اختفاء“، إلا أن مسلسلها ”النصابين“ الذي كان من المقرر أن يشاركها فى بطولته آسر ياسين لم يتمكن من الاستمرار في التصوير والعرض خلال رمضان، على الرغم من أن فريق العمل بدأ تصوير يومين قبل أن يتوقف.

بيت العيلة

خرجت الفنانة يسرا والفنان خالد الصاوي من السباق الرمضاني، وكانت ستنافس بمسلسل ”بيت العيلة“ من تأليف مدحت العدل، ويشاركها البطولة جمال سليمان، إلا أن العمل توقف قبل التصوير بأيام معدودة، لتخرج بذلك يسرا من السباق الرمضاني.

القائمة 36

وخرج الفنان عمرو يوسف هو الآخر من الموسم الرمضاني و اعتاد التواجد بعمل درامي سنوي خلال شهر رمضان، خاصة أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان يقدم أعمالا فنية تحمل توقيعه كنجم أول، وحققت نجاحاً كبيرًا، إلا أن مسلسله الذي كان يحمل اسم ”القائمة 36“ خرج من السباق الرمضاني هذا العام، بالرغم من بدء التحضيرات الخاصة له.

والمسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف نبيل عبدالحميد ومحمود عجاج.

”اسمه إيه“

كما خرج أيضًا الفنان أكرم حسنى من السباق الرمضاني، فرغم تعاقده على مسلسل ”اسمه إيه“ مع المنتج كريم أبو ذكرى إلا أن المسلسل قد تم تأجيله، مع ان الفنان اكرم قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال عامين متتاليين، من خلال مسلسلي «الوصية» و«ريح المدام»، وذلك بسبب ارتباطه بتصوير فيلمَي «الأوضة الضلمة الصغيرة» والبدلة 2.

مملكة إبليس

وفي منتصف الشهر الماضي، وفي الوقت الذي يتسابق فيه الجميع للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان، فقد أعلن صناع مسلسل ”مملكة إبليس“ عدم خوضه المنافسة في رمضان وعرضه بعد انقضاء الشهر مباشرة وذلك لضيق الوقت.

مملكة إبليس، لم يكن الاسم الأول للعمل، بل سبقه اسم آخر وهو ”بينا ميعاد“ و“ملائكة إبليس“، والمسلسل من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داوود وايمان العاصي، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.