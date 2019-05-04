الجهاد الإسلامي تعلن ان المقاومة تقوم بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني

قالت حركة “الجهاد الإسلامي”، إن المقاومة تقوم بواجبها ودورها في حماية الشعب الفلسطيني والذود عنه. مؤكدة أنها “مستعدة للاستمرار في الرد والتصدي للعدوان إلى أبعد مدى مكانًا وزمانًا”.

وأضافت في بيان لها اليوم السبت: “جرائم القنص التي نفذها جنود الاحتلال يوم أمس (الجمعة) وطوال الأسابيع الماضية هي إعدامات ميدانية”.

وأوضحت: “ان الجرائم في قطاع غزة هي ذاتها التي تتم على الحواجز في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي الرد عليها بالمثل حتى لا يتمادى العدو في إرهابه”.

وأردف البيان: “لقد شاهد العالم أجمع جرائم القنص المباشر بقصد القتل، وهي تستهدف الأطفال والفتيات والشباب وكبار السن بشكل متعمد”.

وأكدت “الجهاد” أن جيش الاحتلال تعمد استهداف الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة ما يعكس حجم استخفاف الاحتلال بالقيم والمواثيق الدولية والأخلاقية.

واستطردت تقول: “ان تنصل الاحتلال من تفاهمات إنهاء الحصار وتعطيل الكثير من آليات التنفيذ، بذرائع واهية وكاذبة، كان يهدف لخنق شعبنا وممارسة الأساليب الوقحة لتعميق الأزمات الإنسانية والحياتية، وهو أمر لا يمكن التسليم له والقبول به”.