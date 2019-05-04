 ابزرها المناشف واكياس الشاي.. البريطانيون يسرقون موجودات الفنادق التي ينزلون فيها

كشفت دراسة جديدة أن البريطانيين يسرقون أكياس شاي بأكثر من 3 ملايين جنيه استرليني (4.2 مليون دولار) من الفنادق كل عام.

وبينت الدراسة أن البريطانيين يعتقدون أن الشاي والقهوة، من أهم العناصر التي يحق لهم الحصول عليها مجاناً من غرف الفنادق.

ووفقاً لأحد خبراء الإيتيكيت، ورغم أن هناك بعض العناصر التي يمكن أن يأخذها النزيل معه عند مغادرة الفندق، إلا أن الشاي والقهوة ليسا منها.

ولا يقتصر ما يأخذه البريطانيون من الفنادق على الشاي والقهوة، إذ أظهرت الدراسة أنهم يسرقون أدوات تنظيف، بما يصل إلى 65 مليون جنيه استرليني (90 مليون دولار) كل عام.

وفيما يلي أهم العناصر التي يسرقها البريطانيون من الفنادق، حسب صحيفة ديلي ريكورد: المناشف، ومستلزمات الحمام كاملة الحجم، والمصابيح الكهربائية، والوسائد، وأرواب الحمام، والكتب والمجلات، والنباتات، والأواني الفخارية والأكواب، وبطاريات جهاز التحكم عن بعد، والستائر.