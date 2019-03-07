في مؤشر بارز على الازمة الاقتصادية.. انخفاض قيمة التداول العقاري 24 بالمئة عن العام الماضي

انخفض حجم التداول بسوق العقار في المملكة بنسبة 24 بالمئة لنهاية شباط إلى 695 مليون دينار مقارنة مع 914 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وقالت دائرة الاراضي والمساحة، في تقرير التداول العقاري الذي نشرته امس الأربعاء: إن مديرية تسجيل شمال عمان حلت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 122 مليون دينار تلتها أراضي عمان 102 مليون دينار وثالثا أراضي جنوب عمان 68 مليون دينار.

واستحوذ حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيس على 68 بالمئة من حجم تداول الشهرين الأولين من العام، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 32 بالمئة على باقي محافظات المملكة.

وبحسب التقرير، بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لنهاية شباط 4ر36 مليون دينار، بانخفاض نسبته 23 بالمئة، منوها بأن قيمة إعفاءات الشقق للشهرين الأولين بلغت 9 ملايين دينار تقريبا.

وتركزت بيوعات الأراضي في المملكة بالزرقاء/ قرية الغباوي، حوض الجامعة، بعدد 83 قطعة، تلتها عمان، قرية عمان، حوض المدينة بعدد 72 قطعة، ثمّ مُجددا في الزرقاء، قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي بعدد 67 قطعة. أما بيوعات الشقق، فتركزت في الزرقاء، قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي بعدد 106 شقق، تلتها شرق عمان، قرية طبربور، حوض الميالة بعدد 71 شقة، وقرية النويجيس من المديرية نفسها، حوض خنيفسة، بعدد 67 شقة، وحوض الرواق بعدد 63 شقة.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 350 عقارا، قيمتها التقديرية 4ر35 مليون دينار، استحوذ فيها العراقيون على المرتبة الأولى بمجموع 115 عقارا، ثم السعوديون بمجموع 86 عقارا، وثالثا السوريون بمجموع 38 عقارا.

أمّا من حيث القيمة فجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 16 مليون دينار بنسبة 45 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية ثانيا بقيمة 5ر5 مليون دينار، وثالثا الجنسية اليمنية بقيمة 3ر3 مليون دينار.