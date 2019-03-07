43 نائباً تونسياً يتقدّمون بشكوى ضد جهاز اغتيالات سري تابع لحركة النهضة الاخوانية كشفت عنه وثائق جديدة
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جرينتش+2 04:31
في عملية استباقية.. قوات الأمن المصرية تقضي على 7 إرهابيين في الجيزة

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