جماعة الاخوان تأسف لتهافت بعض الدول العربية على التطبيع مع العدو

اعرب الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين عن الاسف لما وصلت له الحالة الرسمية العربية، حتى باتت دول إقليمية عربية تسارع في سعيٍ محموم لحرف بوصلة الصراع العربي – الصهيوني ومحاولة قلب أولوياته سعياً لإدماج الكيان المحتل في المنطقة عبر الهرولة في مسار تطبيع مجاني مع هذا الكيان القائم بقوة الاحتلال، الذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب بحق شعب أعزل يطالب بحريته واستقلاله.

وقال الناطق إننا نؤكد رفضنا لهذا المسار المعادي لمشاعر أبناء الأمة العربية والإسلامية، والذي لا يخدم إلا المحتل الغاصب، ويشكل طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني وخيانة لنضالاته وجهاده في وجه المشروع الصهيوني الذي يطمع بالمنطقة العربية ويحرص على تحقيق مصالحه ومصالح الدول الغربية الداعمة له على حساب أي مصلحة عربية قومية أو وطنية، كما نؤكد أن بوصلة شعوب الأمة الحية لن تنحرف عن مسارها ولن تبدل أولوياتها وسيبقى الكيان الصهيوني المحتل العدو الأول لها حتى ينال شعب فلسطين حريته وتتحر أرض فلسطين التاريخية من آخر استعمار محتل في المنطقة والعالم.

كما دعا الناطق الاعلامي أحرار الأمة وقواها الحية وتياراتها الشعبية ونخبها السياسية لبذل كل الجهود وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام المحتل ووأد مخططات تهويد القدس وتوسع الاستيطان سعياً لتصفية قضيتنا المركزية الفلسطينية بمقاس صهيوأمريكي.