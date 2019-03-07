الشرطة العراقية تعتقل 10 “مزورين” في معبر طريبيل الحدودي مع الاردن

افاد مصدر امني عراقي في محافظة الأنبار، امس الاربعاء، باعتقال 10 “مزورين” عند منفذ طريبيل الحدودي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قوة مركز شرطة طريبيل نفذت حملة واسعة لملاحقة المزورين والمخلصين غير الرسميين في منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن غربي الانبار (400كم غرب الرمادي)”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوة اعتقلت 10 مزورين ومخلصين غير رسميين في منفذ طريبيل واحالتهم للمحاكم المختصة”.

يشار الى أن هيئة المنافذ الحدودية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال اشخاص وضبط مواد متنوعة بينها مخدرات في المنافذ الحدودية التي تربط العراق مع دول الجوار.