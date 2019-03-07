اصدار جديد.. “مئة عام على تصريح بلفور”

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “مئة عام على تصريح بلفور: الثابت والمتحوّل في المشروع الكولونيالي إزاء فلسطين”، تحرير وتقديم ماهر الشريف.

عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بالمشاركة مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، في 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2017، مؤتمراً علمياً تحت عنوان: “100 عام على تصريح بلفور و70 عاماً على قرار تقسيم فلسطين”، هدف، عبر العودة إلى الماضي، إلى فهم واقعنا اليوم والسياسات التي تحكمه أو تؤثر فيه، وما إذا كانت جذور هذا الواقع وهذه السياسات تعود إلى فترة هذين الحدثين التاريخيين البارزين؛ بعبارات أُخرى، نتساءل: ما الذي يربط اليوم بالأمس، وما هو الثابت والمتحول من الأمس إلى اليوم؟

يضم هذا الكتاب الأوراق البحثية التي قُدمت إلى هذا المؤتمر، والتي توزعت على خمسة محاور رئيسية هي: قضية فلسطين على محك القانون الدولي والشرعية الدولية؛ مسؤولية بريطانيا عن المأساة الفلسطينية؛ الصهيونية وعلاقاتها بالاستعمار؛ العرب إزاء تصريح بلفور وقرار التقسيم؛ الحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشاريع الكولونيالية. كما يشتمل على ورقة بحثية قدمتها الدكتورة بيان نويهض الحوت “تحية” إلى الأستاذ وليد الخالدي، الرئيس الفخري لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، بعنوان: “وليد الخالدي والتأريخ للنكبة”.

المساهمون: بيان نويهض الحوت؛ أنيس فوزي قاسم؛ سحر الهنيدي؛ يوجين روغان؛ شفيق المصري؛ كميل منصور؛ آلان غريش؛ دومينيك فيدال؛ جلبير الأشقر؛ مضر قسيس؛ رشيد الخالدي؛ ماهر الشريف؛ خالد الحروب؛ حسن كريّم.

تحرير وتقديم: ماهر الشريف، رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وباحث مشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في بيروت. من بين مؤلفاته: “تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي”. بيروت: دار ابن خلدون، 1985؛ “البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 1908 -1993”. نيقوسيا: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 1995؛ “فلسطين في الكتابة التاريخية العربية”. بيروت، دار الفارابي، 2016.

يقع الكتاب في 260 صفحة، وثمنه 10 دولارات أميركية أو ما يعادلها.