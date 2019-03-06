يا للعار.. ترامب الكذاب يطلق بمعدل22 تصريحاً كاذباً ومضلِلاً كل يوم

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” استنادا إلى بنك معلومات “مدقق الحقائق” التابع لها، أن الرئيس دونالد ترامب أدلى وسطيا بـ 22 تصريحا “كاذبا أو مضللا” يوميا منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أطلق 9014 كذبة خلال 773 يوما منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في يناير 2017، وأشارت إلى أن نسبة الأكاذيب كانت في ارتفاع مطرد، حيث بلغت حوالي 16,5 حالة يوميا عام 2018 بعد أن كانت بحدود نحو 6 حالات عام 2017.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن خطاب ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 2 مارس الحالي، والذي استمر ساعتين، تضمن أكثر من 100 ادعاء كاذب أو مضلل.

وحسب الصحيفة، فإن معظم الأكاذيب التي يطلقها الرئيس تتعلق بشؤون الاقتصاد، بما في ذلك التجارة والوظائف ومعدل النمو، والتخفيض الضريبي، كما تشمل أيضا قضايا الهجرة والجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، وأعداد المشاركين في التجمعات المؤيدة له، فضلا عن العلاقات مع روسيا والدول الأوروبية وحلف الناتو.

جدير بالذكر ان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري سبق ان اعلن ، منذ بضعة اشهر، ان ترامب يكذب على الشعب الأمريكي.

وخلال مشاركته، صيف العام الماضي، في القمة العالمية للعمل المناخي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وصف كيري انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، بـأنه “خطأ كبير” وواحد من “أخطر الأعمال اللامسؤولة” يرتكبها رئيس أمريكي على مدى التاريخ.

وقال: “لدينا رئيس يكذب، دون أن تكون لديه أي معلومة عن الموضوع، ودون الاستناد إلى أي حقيقة علمية، يكذب على الشعب الأمريكي بشأن وجود عبء مزعوم على الولايات المتحدة، بينما ليس في ذلك أي عبء على الإطلاق لأنه لم يوافق أي بلد انضم إلى اتفاق باريس، على تحمل ما يتجاوز قدراته”.

واعتبر أن الشعب الأمريكي “أكثر ذكاء من هذا الرئيس ترامب بكثير… لذا خرجت 38 ولاية (من أصل 50) إلى الساحة وأعلنت أنها ستواصل الالتزام باتفاق باريس”.

وأضاف: “جميعنا نعيش في نظام بيئي واحد، لكن أعتقد أن الرئيس لا يعي ذلك”.

ونبه كيري إلى أن العمل الجماعي دون مشاركة الحكومة الأمريكية غير كاف لتحقيق الأهداف المنشودة، وقال: “الخطر ليس في أننا لن نصل إلى وجهتنا في وقت ما، بل الخطر في أننا قد لا نصل إليها في الوقت المطلوب”.