لانجاز كفالات القروض الجامعية.. تمديد دوام كتاب العدل وعملهم أيام السبت

قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الأربعاء، تمديد ساعات الدوام الرسمي لكتاب العدل يوميا حتى الساعة الخامسة مساء والعمل أيام السبت في جميع المحاكم ليتمكن الطلبة من إنجاز معاملاتهم المتعلقة بكفالات القروض الجامعية تلبية لمطالب الطلبة في الجامعات.

وأكد التلهوني ضرورة قيام الطلبة الراغبين بتنظيم الكفالات العدلية لغايات الحصول على القروض الطلابية باصطحاب بطاقة الأحوال المدنية (الذكية) والوثائق التي تثبت ملاءة الكفيل تماشياً مع أحكام قانون الكاتب العدل بالإضافة الى تعبئة النماذج الخاصة بالكفالات تسهيلاً لإنجاز معاملاتهم واختصاراً للوقت.

وكلف وزير العدل كتاب العدل لدى المحاكم العمل حتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك أيام السبت على أن تكون ساعات العمل قابلة للزيادة حسب الضرورة والحاجة لإنهاء المعاملات.