في تغريدة لوزير التربية.. اجراء الاختبارات المدرسية النهائية قبل عيد الفطر

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أن لجنة التخطيط المركزية في الوزارة قررت بدء الاختبارات المدرسية النهائية للعام الدراسي الحالي في 18 أيار المقبل والانتهاء في الثلاثين من الشهر ذاته، اي قبل عيد الفطر السعيد.

وقال الدكتور المعاني في تغريده على موقع تويتر: إن جلسة الاختبارات المدرسية للفترة الصباحية ستبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما ستبدأ للفترة المسائية الساعة الثانية عشرة ظهرا للفترة المسائية.

وكان المعاني سأل في تغريدة سابقة : هل تفضلون ان تكون اختبارات نهاية السنة المدرسية قبل عيد الفطر السعيد أم بعده؟