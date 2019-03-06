عادل إمام يواصل العمل في مسلسل فالنتينو/ صورة

ظهر الفنان عادل إمام، امس الثلاثاء في صورة من كواليس تصوير مسلسله المقبل “فالنتينو”، والمقرر عرضه في سباق دراما شهر رمضان المقبل.

الصورة جمعت أفراد أسرة الزعيم في المسلسل، وهم الفنانة دلال عبد العزيز التي تؤدي شخصية زوجته، بالإضافة إلى كل من طارق الإبياري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي، حيث يؤدون أدوار أبنائه، كما ظهر أيضًا مخرج العمل رامي إمام بجانب والده.

من ناحية أخرى، يستأنف عادل إمام التصوير غداً الخميس، في ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث صوّر عددا كبيرا من مشاهده في الحلقات الأولى من المسلسل.

يُذكر أن مسلسل “فالنتينو” هو التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته داليا البحيري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين.