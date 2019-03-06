رحل المنخفض ولكن الطقس سيظل بارداً اليوم وغداً ومستقراً الجمعة

تكون الأجواء اليوم باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تستمر الأجواء غدا باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار أحياناً في المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء يوم الجمعة مستقرة بوجه عام، وتكون باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 14- 5 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 15 – 6، والمناطق الجنوبية 14- 3، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 25 والصغرى 13 درجة مئوية