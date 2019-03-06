حفل تكريم لارواح شهداء الاجهزة الامنية في تفجيرات الالغام بالسلط

نظم ملتقى رؤى المستقبل (انهض) ومنتدى درة البلقاء مساء امس حفل تكريم لشهداء الأجهزة الأمنية الذين لقوا حتفهم خلال تفجيرات الألغام الأخيرة في منطقة نقب الدبور في السلط .

ورعى الحفل محافظ البلقاء نايف الهدايات بحضور العين مروان الحمود ومدراء الاجهزه الأمنية في المحافظة والمؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المحلي ورؤساء الهيئات الثقافية وجمع من أبناء مدينة السلط و أهالي الشهداء .

وتحدث وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة عن دور أبناء الوطن من منتسبي الأجهزة الأمنية في تقديم أرواحهم فداء للوطن وأمن المواطن مؤكدا أن أبناء هذا الوطن ليس بالسهولة ان ينجرفوا خلف أصحاب الاجندات الخاصة والمكشوفة.

واشار الحباشنة الى أن المواطن الأردني واع ومثقف ويستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ ولن ينجرف وراء الأفكار الهدامة واكبر دليل على ذلك ما يحدث من توحيد للصف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة عند الشدائد والأزمات .

وتحدث رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان في كلمته عن تاريخ مدينة السلط الحافل بالتضحيات المقدمة للمحافظة على أمن وأمان الأردن و دور أبناء مدينة السلط في محاربة الإرهاب و أصحاب الأفكار الظلامية لافتا الى ان تكاتف وترابط الشعب الاردني كان له الأثر في صد كل من يفكر العبث بأمن واستقرار الوطن.

وقال الخشمان أن ما حدث في السلط من تكاتف الجهود الشعبية والرسمية يؤكد على أن أبناء هذا الوطن مترابطون ومتعاونون من أجل المصلحة الوطنية العليا وهي رسالة واضحة أن هذا الوطن سيبقى عصيا على من يفكر بالمساس بأمن واستقرار الأردن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

واشار مدير شرطة البلقاء العميد أمجد الشمايله الى الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وادامة الاستقرار مشيدا بدور أبناء مدينة السلط في التصدي لمحاولة أصحاب الأفكار الظلامية العبث بأمن الدولة .

والقى الشاعران نايف ابو عبيد وراكان المساعي قصائد شعرية عن ارواح الشهداء