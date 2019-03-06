الجنسية المصرية.. طلبتها أصالة ونالها فريد الاطرش وصباح ووديع الصافي وداليدا

مؤخراً وفى إحدى الحفلات الغنائية للنجمة السورية أصالة، طالبت بحصولها على الجنسية المصرية، وقالت: «تلزمنى الجنسية المصرية أعطونى إياها وخلصونى وحياتي»، وذلك خلال لقائها فى أحد البرامج التليفزيونية عقب نهاية الحفل.

والمعروف أن «أصالة» تعيش فى مصر، وكل نشاطها الفنى يخرج من القاهرة، بالإضافة إلى أنها تحمل الجنسية البحرينية بالإضافة إلى جنسيتها السورية، وهو ما يمنعها قانونًا من الحصول على الجنسية المصرية، كونها «مزدوجة الجنسية».

لكنها قالت فى تصريحات صحفية عقب انتشار الفيديو الذى تطلب فيه الحصول على الجنسية المصرية، إنها طلبت ذلك بسبب حبها الشديد لمصر وشعبها، خاصة أنها تعرضت لبعض الهجوم من قبل روداد السوشيال ميديا، وأن ما حدث منهم ما هو إلا لإثارة البلبلة، ولا تعلم سر الهجوم عليها حتى الآن، موضحة أنها طالبت بالحصول على الجنسية نظرًا لمكانة الدولة المصرية لديها.

وهناك عدد من النجوم العرب الذين سبق وأن حصلوا على الجنسية المصرية، مثل الفنانة المغربية سميرة سعيد، خلال فترة زواجها من الموسيقار هانى مهنى، كما تمكنت الفنانة اللبنانية الراحلة صباح من الحصول على الجنسية المصرية فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد فشلها فى ذلك لفترة طويلة، تزوجت خلالها رجلين مصريين.

كما حصل الفنان اللبنانى الكبير الراحل وديع الصافى، على تكريم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بمنحه الجنسية المصرية، بعد أغنيته الشهيرة «عظيمة يا مصر»، وكذلك النجمة الإيطالية «داليدا» بحكم ولادتها فى شبرا، والفنان الراحل «استيفان روستي» حصل كذلك على الجنسية المصرية منذ طفولته، حيث كان يعيش فى حى شبرا، على الرغم من أن والدته إيطالية ووالده نمساوى.

وحصل المخرج الراحل محمد خان على الجنسية المصرية، فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، كذلك حصل الفنان الراحل عبدالسلام النابلسى، والمطرب فريد الأطرش، على الجنسية المصرية فى عهد الملك فاروق.

وحصلت أيضا الفنانة هند صبرى على الجنسية المصرية بعد زواجها من رجل أعمال مصرى، والفنانة وردة الجزائرية أيضًا بعد عام من انفصالها عن الموسيقار بليغ حمدى.