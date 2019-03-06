"الغارديان" البريطانية تتحدث عن نزاع بين الملك سلمان ونجله ولي العهد حد تحذير الملك من وقوع انقلاب ضده
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جرينتش+2 11:02
الجنسية المصرية.. طلبتها أصالة ونالها فريد الاطرش وصباح ووديع الصافي وداليدا

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