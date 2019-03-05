اربع مؤشرات ترقبها العين الامنية الاسرائيلية باهتمام بالغ حول قرب الانفجار في الاراضي المحتلة وربما المنطقة بأسرها
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جرينتش+2 04:36
وزير الزراعة المصري يعلن عن وجود 15 مليون كلب ضال في بلاده

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