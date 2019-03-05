وزارة الخارجية تشكر ايران وتعلن عن تسلم ثلاثة اردنيين كانوا محتجزين لديها

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، إن السلطات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت اليوم تنفيذ قرارها إطلاق 3 مواطنين أردنيين احتجزتهم بعد أن دخلوا مياها الإقليمية خطأً، خلال رحلة صيد في دولة الإمارات أواخر شهر ديسمبر/كانون الاول 2018 .

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة إن “السطات الإيرانية أخلت سبيل الأردنيين الثلاثة وسلمتهم إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في طهران تمهيدا لسفرهم”.

وأضاف القضاة أن “عملية تسليم المواطنين الأردنيين المحتجزين جاءت بناء على قرار الإفراج الذي صدر عن الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين وتضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار، حيث قامت السفارة بتسديد قيمة الغرامة بصورة رسمية للجانب الإيراني منذ ذلك الوقت”.

وأعرب القضاة عن شكر المملكة الاردنية الهاشمية للحكومة الإيرانية على اتمام اجراءات الإفراج عن المواطنين الثلاثة وتسليمهم للسفارة، موضحا أن الوزارة تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على اتمام اجراءات الإفراج بالتنسيق مع الجانب الإيراني بشكل سلس ودون تعقيدات.

وأكّد أن وزارة الخارجية اتخذت كافة التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنين الثلاثة إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

وكان القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا في طهران قد توجه أمس الإثنين إلى مدينة بندر عباس لمتابعة عملية الإفراج عن المواطنين الثلاثة واستلامهم وتأمين كافة الوثائق الضرورية لتسهيل سفرهم وعودتهم سالمين.