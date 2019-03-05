معنى “المسؤولية” بعد الأمطار الأخيرة

أرسل الله إلينا الغيث مدرارا حتى امتلأت السدود والآبار والوديان وفاضت الطرق والدكاكين والبيوت المنخفضة تحت مستوى الشوارع بالمياه وغرق وسط عمان ببيوته ودكاكينه وأبنيته بالمياه حتى غاصت الركب.

لقد احدث ذلك أضرارا فادحة شملت ألاف المواطنين وعائلاتهم من سكان تلك المناطق.

وقد ثبت ان المناهل المخصصة لتصريف مياه الأمطار غير كافية وغير فعالة وذلك بسبب تراكم الأتربة والأوساخ داخلها بشكل جعلها شبه مغلقة وان أمانة عمان لم تقم بصيانتها مسبقا، رغم علمها باقتراب منخفض قطبي وأحوال جوية ماطرة وصعبة، وان أمانة عمان لم تتخذ من الإجراءات والاحتياطات ما يكفي لمثل هذه الأوضاع رغم أنها كانت متوقعة .

ورغم ذلك فان المسؤولين في عمان كانوا منشغلين بتكريم فنانة قال احدهم وعلى ذمة الراوي ان تكريمها كلف الأمانة مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار.

رغم كل ذلك لم يتخذ أي إجراء لمحاسبة المسؤولين أو التحقيق في وجود تقصير ومن المسؤول عنه.

قبل أيام حدث في مصر حريق في محطة القطارات وكان ناجما عن حادث عادي ولكنه أدى إلى مقتل عشرين مواطنا وجرح أكثر من أربعين وفي نفس اليوم قدم وزير النقل استقالته وقبلت وحدث مثل ذلك قبله في بريطانيا وألمانيا واليابان ودول أخرى أحداث مماثلة ولم يتوان المسؤولون عن تقديم استقالاتهم بل ان وزيرا بريطانيا كان مدعو للمثول أمام لجنة برلمانية ووصل متأخرا دقيقة واحدة فقدم استقالته.

نحن نضرب الأمثال ولكننا في نفس الوقت نسأل عن سبب تمسك المسؤولين لدينا بوظائفهم مهما كان تقصيرهم واضحا في القيام بواجباتهم.

ان الشعور بالمسؤولية من الموظف الذي يشغل وظيفة عامة هو اهم من القيام بواجبات الوظيفة نفسها، وإذا لم يرتق المسؤولون في بلادنا الى هذا المستوى ، فلسوف نظل حضارياً في مؤخرة الأمم.

وهنا تجدر الإشادة بوزيري التربية والتعليم والسياحة اللذين استقالا عندما حدثت كارثة البحر الميت التي ذهب ضحيتها عشرون أو أكثر، وجرح عدد كبير من الطلبة جراء سفرهم للبحر الميت في يوم ماطر شديد البرودة، مما أدى لطوفان جرف باص الطلبة وسيارات كثير من المواطنين.

وهذه هي المرة الوحيدة في تاريخنا على ما اذكر التي يتقدم بها وزير باستقالته نتيجة مأساة حدثت في وزارته رغم انه لا يد له فيها.

ان المسؤولية ليست فقط هي المسؤولية المباشرة عن عمل قام به المسؤول نفسه، فالمسؤولية على الوزير او المسؤول تشمل كل عمل يحدث في وزارته ولو لم يكن له يد فيه .

نرجو ان يستوعب مسؤولونا درس الكوارث، ويتنحوا عن العمل عندما تحدث هذه الكوارث في مجال مسؤوليتهم.