محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية التبغ ليوم الثلاثاء المقبل

قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف تأجيل أولى جلسات قضية مصنع التبغ إلى يوم الثلاثاء الثاني عشر من الشهر الحالي بسبب وجود احد المتهمين الموقوفين في المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وكان من المقرر ان تنعقد الجلسة غدا الاربعاء.

وأسند النائب العام العميد القاضي العسكري حازم المجالي، في وقت سابق بقضية الدخان الى المتهمين الذين توافرت بحقهم الادلة القانونية الكافية لإحالتهم الى محكمة امن الدولة تهم القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر، والتهريب الجمركي بالاشتراك والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك.

وجرى توقيف المتهمين الوزير الاسبق منير موسى عويس واللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود والمستشار السابق وهب عبداللطيف حيدر العواملة، ومقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي والمسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان بعد استجوابهم لدى مراكز الاصلاح والتأهيل.

واسند للمتهمين الوزير الاسبق منير عويس والمستشار الاسبق وهب العواملة، اضافة الى التهم السابقة، جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية. واسند للمتهمين اللواء الحمود والخصاونة والصمادي وغيضان تهمة قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر 6 مرات بوصفها جريمة اقتصادية.