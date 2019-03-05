مجلس النواب الأمريكي” المحتل” يعتزم معاقبة النائبة المسلمة الهان عمر بأمر من اللوبي اليهودي

يعتزم مجلس النواب الأمريكي، التصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدين التصريحات السابقة التي أدلت بها النائبة المسلمة بالمجلس عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، والمتعلقة بدور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الاثنين.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار أعده نواب ديمقراطيون بمجلس النواب تتقدمهم رئيسته نانسي بيلوسي، وستيني هوير، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية، إليوت إنجل والعدل جيرولد نادلر، وتيد ديوتش.

ومن اللافت للنظر أن مشروع القرار جاء إلى واجهة الأحداث مباشرة بعد الخطاب الذي أرسلته إلى أعضاء الكونغرس مؤسسة “رابطة مكافحة الافتراء بالحقيقة” المواليةُ لإسرائيل.

مسؤولو الكونغرس الذين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية زعموا أن نص مشروع القرار ليس جاهزاً، وأن هذا المشروع كان مطروحاً على الأجندة حتى قبل خطاب الرابطة المذكورة.

والأسبوع الماضي أرسلت الرابطة المذكورة خطاباً إلى أعضاء الكونغرس، طالبت فيه بإدانة رسمية لتصريحات عمر.

وانتقدت عُمر في تصريحات سابقةٍ الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط “لوبيات” وراء هذا الدعم، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها بعض الموالين لإسرائيل في الولايات المتحدة “معادية للسامية”.

وإثر ذلك، اعتذرت إلهان إلى اليهود الأمريكيين، لكنها حذرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

لكن لم يشفع الاعتذار لإلهان عمر، التي تعرضت لوابل من الانتقادات التي تتهمها بمعاداة السامية، وذلك من مختلف الأطياف السياسية، وضمن ذلك من جانب زملائها الديمقراطيين، الذين قالوا إن هذا التعليق يُلمح إلى مقولة قديمة تفيد بأن اليهود يستخدمون أموالهم سراً للتأثير في الأجندة العالمية، ودعوها إلى الاعتذار.

ووصلت الانتقادات لدرجة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياسيين آخرين، لعُمر بالاستقالة.

يشار إلى أن مجلس النواب المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة، شهد لأول مرةٍ عضوية سيدتين مسلمتين: إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.