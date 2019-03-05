رحيل الممثل المغربي عزيز موهوب عن 80 عاماً

نعت وزارة الثقافة والاتصال المغربية الممثل عزيز موهوب الذي توفي امس الاول الأحد عن عمر ناهز 80 عاما.

وقالت الوزارة في بيان إن الراحل كان فنانا وممثلا مسرحيا قديرا ”شارك في تأسس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح وغرفة الممثلين“.

بدأ موهوب، المولود في مدينة مراكش، مشواره مع المسرح الذي حظى بالنصيب الأكبر من أعماله كما شارك في الأفلام الأولى التي شكلت انطلاقة السينما المغربية مثل (الحياة كفاح) عام 1968 للمخرجين أحمد المسناوي ومحمد التازي و(شمس الربيع) عام 1969 للمخرج لطيف لحلو.

قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (شجرة الزاوية) و(خط الرجعة) و(الساس) و(الثمن) و(ولاد مرزوق) و(من دار لدار).

أسس شركة للإنتاج الفني قدم من خلالها مجموعة من المسلسلات والأفلام، كما كتب بعض النصوص التلفزيونية والمسرحية.

وأعلن موهوب في العام الماضي اعتزال التمثيل بعد مشوار امتد 58 عاما بسبب التقدم في السن والظروف الصحية.