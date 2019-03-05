بحث طبي جديد يكشف ان “حلقة كوهيسين” كفيلة بتدمير السرطان

كشف بحث طبي جديد عن حلقة في الحمض النووي للإنسان، تلعب دورا فعالا في منع الإصابة بمرض السرطان القاتل.

ووجد فريق علماء من معهد أبحاث السرطان في لندن أن هذه الحلقة المسماة بـ “كوهيسين” تساعد على إيقاف نسخ الحمض النووي عندما يتضرر بشدة.

ووجد الباحثون أيضا أنه عندما لا يتمكن كوهيسين من حماية الحمض النووي، فإنه يقوم بإصلاح الخلل الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.

وتتكون حلقة “كوهيسين” من عدد من البروتينات التي تعمل معا على تثبيت خيوط الحمض النووي في مكانه مثل الحبل.

وغالبا ما يتم تحور هذه البروتينات في الخلايا السرطانية، فعلى سبيل المثال، حوالي 20 في المائة من حالات سرطان المثانة تحمل طفرة في بروتين” SA2″ كوهيسين.

وقد أدى ذلك إلى استنتاج العديد من الباحثين أن الكوهيسين تساعد على الوقاية من السرطان عن طريق تثبيت الكروموسومات معا أثناء انقسام الخلايا، مما يضمن حصول الخلايا على العدد الصحيح من الصبغيات في النهاية.