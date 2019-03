الكشف عن “إكسير الخلود” الأسطوري في مقبرة صينية قديمة

منذ الأزل، سعى الإنسان للهروب من اشباح الموت سعياً وراء الخلود. ويمكننا رؤية ذلك من خلال الآثار التي تركتها الشعوب خلفها، مثل “إكسير الحياة” الذي تم استخراجه مؤخراً في مقبرة قديمة في الصين!

وقال علماء آثار في مقاطعة خنان بوسط الصين يوم الجمعة الماضي إن السائل الذي وجدوه في وعاء برونزي، والذي تم التنقيب عنه في مقبرة صينية تعود لسلالة هان الغربية، هو “إكسير الحياة” المذكور في الأدب الطّاوي القديم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”.

وذكرت الوكالة أنه تم استخراج 3.5 ليتر تقريباً من السائل من مقبرة عائلة نبيلة في مدينة لويانغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتُقد أن المشروب كحولي في البداية، نتيجة انبعاث رائحة الكحول منه.

ولكن، وجدت المزيد من الأبحاث المختبرية أن السائل يتكون بشكل رئيسي من نترات البوتاسيوم، والألونيت، وهي المكونات الرئيسية لدواء الخلود بحسب ما ذُكر في نصوص طاوية قديمة، وفقاً لما ذكره عالم الآثار الرئيسي في مشروع التنقيب، بان فوشينغ، للوكالة.

وقال رئيس معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار في لويانغ، شي جياتشن للوكالة: “إنها أول مرة يتم فيها العثور على دواء الخلود الأسطوري في الصين”، مشيراً إلى أن السائل يمثل قيمة كبيرة من أجل “دراسة الفكر الصيني القديم حول تحقيق الخلود، وتطور الحضارة الصينية”.

ووفقاً للوكالة، فقد تم استخراج العديد من الأواني الفخارية المطلية بالألوان، إضافةً إلى التحف البرونزية من القبر الذي تصل مساحته إلى 210 أمتار مربعة، كما أنهم أشاروا إلى أن بقايا الشخص في المقبرة ما زالت محفوظة.

