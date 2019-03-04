البنك الدولي يقدم تسهيلات بقيمة 9ر1 مليار دولار للاردن لانه ملتزم بالتعليمات

قال البنك الدولي أنه سيمنح الأردن تسهيلات قيمتها 9ر1 مليار دولار للعامين 2019 و2020 تعادل الدعم الذي قدمه البنك للمملكة في السنوات الخمس الماضية، تقديرا لالتزام الأردن بتسريع وتيرة الاصلاحات.

وأكدت المدير التنفيذ للبنك كريستالينا جورجييفا في مقابلة خاصة لصحفية الجوردان تايمز، نشرتها اليوم الاثنين،”ان البنك يرتبط بشراكة قوية مع الأردن، وأن زخم الاصلاحات قوي جدا وسيستمر التزام البنك في الدعم المالي للأردن في السنتين المقبلتين استنادا إلى الاصلاحات التي سيجريها”.

وقالت: إن الدعم المالي سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في الوقت الذي تسير في الاصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد.

وكشفت في المقابلة عن أن البنك يستهدف تقديم تسهيلات بقيمة 9ر1 مليار دولار منها قرض ميسر للمملكة، في إطار تقديم المساعدات للدول التي استقبلت اللاجئين السوريين خصوصا الأردن ولبنان.

وفي التفاصيل، بينت أن التحضيرات وصلت مرحلة متقدمة لمنح قرض للأردن بقيمة مليار دولار من البنك، وقرضين آخرين الأول بضمانة المملكة العربية السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار.

وأشارت إلى قرض بقيمة 100 مليون دولار “بشروط ميسرة للغاية، أقرب إلى المنحة”، إلى جانب المبلغ المتبقي لتمويل مشروعات يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب الأولويات.

وحول الإصلاحات المالية الأخيرة، قالت جورجييفا: إن من المهم إثبات الالتزام في الطريقة التي تدير بها المملكة مواردها المالية، للحصول على ثقة الشركاء الدوليين عند طلب الدعم منهم، وهو ما يعزز مصداقية البلد في الحصول على التمويل.

وأكدت أن البنك الدولي يعمل بجد من خلال ذراعه الاستثماري؛ مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف على الاستثمار في العديد من المشروعات مع القطاع الخاص الأردني بقيمة تصل الى مليار دولار في السنتين المقبلتين، لنلمس النمو ليس فقط للقطاع العام بل في القطاع الخاص ايضا.

وأشارت إلى مصفوفة الإصلاحات التي سيتم اجراؤها في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتأكد من تنفيذها.