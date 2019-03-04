افتتاح مكتب لدائرة الأحوال المدنية في غرفة تجارة عمان

افتتح مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اليوم الاثنين، مكتبا لدائرة الاحوال المدنية والجوازات بمقر الغرفة، للتسهيل على القطاع التجاري والخدمي ولتطوير الخدمات المقدمة لهما.

وقال الشهوان ان افتتاح المكتب يأتي ضمن سياسة التحديث والتطوير التي تنتهجها الدائرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص لتقديم الخدمة الفُضلى للمواطنين والتسهيل عليهم لإنجاز معاملاتهم، مع مراعاة عدم تكليف خزينة الدولة بأية أعباء مالية .

واضاف، ان الدائرة حريصة على توفير افضل الخدمات لأصحاب الاعمال والمستثمرين والتجار، مبيناً أن المكتب يخدم القطاع التجاري والخدمي وكافة المواطنين وإنجاز وثائقهم الشخصية او اية معاملات تهم اعمالهم وخدمة مصالح الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن المكتب خوّل جميع الصلاحيات الواردة في قانون جوازات السفر وقانون الاحوال المدنية من حيث اصدار وتجديد البطاقة الذكية وجوازات السفر وإصدار جميع الشهادات الحيوية للواقعات المسجلة مسبقاً، وتصديق وثائق الاحول المدنية.

من جانبه أكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان تعمل على تطوير باب التشاركية مع القطاع العام لخدمة القطاع التجاري والخدمي، مبينا أن الغرفة تضم في مقرها مكاتب لدائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى ووزارات الصناعة والتجارة والعمل والعدل و الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الاحوال المدنية والجوازات، وذلك ضمن (خدمة المكان الواحد) لغايات تسهيل إنجاز وتجديد معاملات التجار والمستوردين والمواطنين وللإسهام بتطوير وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة، مثمناً الجهود التي تبذلها دائرة الاحوال المدنية لخدمة المواطنين.