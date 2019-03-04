اذار مرة شمس ومرة امطار.. اجواء باردة اليوم وغير مستقرة غداً

تكون الأجواء اليوم باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة في اجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تتأثر المملكة منذ ساعات صباح يوم غد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرة على فترات خاصة في ساعات ما بعد الظهر ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الاربعاء مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 13- 5 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 15 – 8، والمناطق الجنوبية 12- 3، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.