احتجاجات ليلية بالجزائر رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة/ فيديو

شهدت عدة ولايات جزائرية مظاهرات احتجاجية واسعة؛ على خلفيّة إعلان ترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وتداول نشطاء جزائريون مقاطع فيديو وصوراً توثّق خروج مسيرات ومظاهرات في عدة أحياء بالعاصمة الجزائرية وغيرها من الولايات، لا سيما بجاية وسكيكدة، ضد ترشيح بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ العام 1999.

وانطلقت مظاهرات ليلية في محافظات قالمة وميلة وجيجل وبرج بوعريريج وخنشلة وأم البواقي (شرق)، والعاصمة (عدة أحياء)، وتيزي وزو بومرداس (وسط)، ووهران (غرب).

وأطلق ناشطون تحذيرات على شبكات التواصل الاجتماعي من المسيرات الليلية خشية انحرافها واختراقها وتشويه صورة التظاهر السلمي.

وقدّم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً)، مساء امس الأحد، ملفّ ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل، لكنه تعهّد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة في حال فوزه يحدَّد موعدها من خلال ندوة وطنية، ويعمل على إقرار إصلاحات أساسية.

وتولّى إيداع ملف ترشح بوتفليقة، الذي غادر الجزائر للعلاج في سويسرا قبل أسبوع، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، الذي أكد في تصريح أمام المجلس أنه كُلّف من بوتفليقة بإيداع ملف ترشحه.

ولا يوجد أي نص قانوني يفرض على المرشح الحضور شخصياً لتقديم ملف ترشّحه، رغم أن المجلس الدستوري (المحكمة) نشر على موقعه الإلكتروني أنه يجب أن “يتم إيداع الملف من قبل المترشح” بناء على موعد يحدد له.

ردة الفعل الفوري بعد ترشيح #بوتفليقة

يحيا الجزائر وشعبهه العظيم #لا_للعهدة_الخامسة pic.twitter.com/rsEe6zHbDi — moo db (@moodb12) March 4, 2019