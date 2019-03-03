وزير الاوقاف يرفض القرار الصهيوني بابعاد الشيخ سلهب عن الاقصى ويعتبره تعطيلاً لاعمال ادارة الاوقاف في القدس
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وزارة التربية تستقبل طلبات الراغبين بالعمل في “التعليم الإضافي” إلكترونياً

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