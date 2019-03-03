ضبط أجنبيين حاولا تركيب أجهزة ناسخة على صرافات آلية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، “إن بلاغا ورد للعاملين في إدارة البحث الجنائي حول قيام أشخاص مجهولين بالعبث ومحاولة تركيب أجهزة ناسخة بأحد الصرافات الآلية التابع لأحد البنوك، حيث بوشر التحقيق في البلاغ لتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم”.

وأضاف الناطق الإعلامي، “أنه ومن خلال ما تم من تحقيقات وجمع للمعلومات قد تمكنوا من تحديد هوية شخصين من جنسية أجنبية تورطا بالقضية، وجرى تحديد مكان تواجدهما وألقي القبض عليهما، وضبط بحوزتهما مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم لنسخ البطاقات الائتمانية”.

وأهاب الناطق الإعلامي بكافة المواطنين عدم التردد والإبلاغ المباشر عن أي مشاهدات سلبية أو جرمية عبر مركز القيادة والسيطرة 911 والمساهمة مع رجال الأمن العام في الحفاظ على الامن ومنع الجريمة والقبض على مرتكبيها.