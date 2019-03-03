ارتفاع قليل على درجات الحرارة في اغلب مناطق المملكة اليوم وغداً

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ويتوقع أن يتشكل الضباب اثناء الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تبقى الأجواء غدا باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة أثناء النهار في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 13- 6 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 15 – 8، والمناطق الجنوبية 10- 4، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.