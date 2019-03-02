قائد الجيش طلب منه البقاء في جنيف.. هل يعدل بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة بعد تدهور صحته ؟؟
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جرينتش+2 01:39
“مياهنا” توقف الضخ لبعض المناطق في عمان والزرقاء بسبب العكورة

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