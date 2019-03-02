“مياهنا” توقف الضخ لبعض المناطق في عمان والزرقاء بسبب العكورة

أعلنت شركة مياه الاردن “مياهنا” عن توقف بعض مصادرها المائية المزودة للعاصمة عمان والزرقاء، احترازيا، بسبب ارتفاع العكورة.

وقالت الشركة في بيان صحافي امس الجمعة، ان برنامج توزيع المياه سيتأثر لعدد من المناطق داخل العاصمة عمان والزرقاء، بدءا من صباح اليوم الجمعة وحتى مساء الاثنين؛ بسبب توقف بعض المصادر المائية عن العمل، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المصادر المائية إلى العمل .

وتاليا المناطق التي ستتأثر في العاصمة عمان:- اليادودة، جاوا، الجويدة، خريبة السوق، الطيبة، العكومية، ام زعروره، إسكان المالية والزراعة، ام الحيران، القويسمة، ابو علندا، المستندة، العبدلية، سحاب، سكن كريم عيش كريم، القرية البيضاء، اللبن/الطنيب، القسطل/ام العمد، لواء ناعور وقراها، خشافية الشوابكة، اسكان ماركا، المنارة، الحرشة، عدن.

مناطق الزرقاء:ضاحيه المدينة، ضاحية مكة، حي حمزة، الدويك، شومر، إسكان الأميرة هيا،إسكان المهندسين، شومر العالي، حي الجبر، حي القمر، شارع مسجد الفلاح، شارع المجاهدين، شارع ام القرى،شارع القعقاع، جبل الامير حسن العالي،رحمة العالي، حي طلال العالي، وادي الحجر، جناعة، الجنينة، الزواهرة، الجبل الابيض، جبل الاميرة، رحمة، جبل طارق، جبل الامير حسن، إسكان المرقب، إسكان المعلمين، إسكان هاشم، والفاخورة، حي الحسين الجندي، العراتفة.