مكتبة تكوين تنظم مهرجاناً للاداب بالكويت بعنوان “رحلة المعنى”

في سنويّتها الثالثة، تقيم مكتبة تكوين مهرجانًا للآداب بعنوان “رحلة المعنى”، الذي يتمحور حول ثلاثة أسئلة فلسفية؛ ما هو المعنى؟ لماذا نبحث عنه؟ وكيف نصل إليه؟

يقام المهرجان في الفترة من 7 إلى 10 مارس/ اذار الحالي في الجامعة الأمريكية بالكويت، وتقام على هامشه سلسلة أمسيات وورش عمل في كلٍ من مكتبة تكوين (منصة الكتابة الإبداعية) ومنصة الفن المعاصر، ويختتم بعرضٍ مسرحي لرواية “مسك” عن الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، تقام تكريمًا له في مركز جابر الأحمد الثقافي بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية.

ضيف شرف المهرجان هو د. عبدالفتاح كيليطو الذي سيقدم محاضرة بعنوان “بحثًا عن المعنى الضائع”، تكريمًا له على اشتغالاته في سؤال المعنى والهوية والذاكرة.

كما يتضمن المهرجان مجموعة من الأسماء اللامعة في الخليج والوطن العربي، منها؛ الروائي السوداني أمير تاج السر، الروائية اللبنانية نجوى بركات، الروائي المغربي إسماعيل غزالي، والمصرية منصورة عز الدين، والروائي العراقي سنان أنطون. ومن الخليج؛ د. نادر كاظم، د. فهد المطيري، يوسف البناي، هبة مشاري حمادة، وليد الرجيب، إستبرق أحمد، د. سامي عجلان، د. أشرف فقيه، د. أروى خميس، داليا تونسي، منى السليمية، وغيرهم.

يقام مهرجان “رحلة المعنى” برعاية من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الجامعة الأمريكية في الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومنصة الفن المعاصر. كما حظي المهرجان بدعمٍ إعلامي من شركة بصمة الإعلامية، الموسوعة العالمية للشعر العربي (أدب)، وجريدة الأنباء.