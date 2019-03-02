مشعل يهاتف الشبان الحمساويين الأربعة ويهنئهم بافراج السلطات المصرية عنهم

هاتف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة “حماس” خالد مشعل المختطفين الحمساويين الأربعة الذين أُفرج عنهم من مصر امس الاول الخميس.

وقدم مشعل خلال اتصال هاتفي مع الشبان الأربعة وذويهم التهاني والتبريكات بسلامتهم وعودتهم إلى قطاع غزة بعد سنوات من الاعتقال، مشيدا بصمود أهالي المختطفين خلال سنوات اعتقال أبنائهم.

وقد شكر الشبان الأربعة القائد مشعل على اتصاله وتهنئته لهم بسلامتهم بالإفراج عنهم، كما شكروا قيادة حركة حماس، والجهود الكبيرة التي بذلتها منذ لحظات الاعتقال.

وأفرجت السلطات المصرية أمس الاول الخميس عن الشبان الأربعة الذين اختطفهم مسلحون من رفح المصرية قبل 42 شهرًا أثناء سفرهم عبر معبر رفح.

ووصل الشبان الأربعة وهم: ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، إلى غزة وسط استقبال جماهيري حافل.