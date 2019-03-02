قائد الجيش طلب منه البقاء في جنيف.. هل يعدل بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة بعد تدهور صحته ؟؟
أهم العناوين
جرينتش+2 01:40
قائد الجيش طلب منه البقاء في جنيف.. هل يعدل بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة بعد تدهور صحته ؟؟

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني