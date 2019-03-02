عدد جديد من مجلة “طلقة تنوير”

صدر عدد شهر آذار من “طلقة تنوير”، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي..
وفيما يلي ابرز ما جاء في هذا العدد..
– من يصطف مع المنظومة الإمبريالية لا يمكن أن يكون مع فلسطين/ كريمة الروبي
– المراكز والأطراف في الواقع العربي: نظرة على المنظومة الخليجية/ بشار شخاترة
– قراءة في أزمة الدولة القُطرية العربية/ إبراهيم علوش
– تخريب البوصلة باسم «الحقوقيّة»: منظمة العفو الدولية، مثالاً/ السيد شبل
– غيفارا إفريقيا: توماس سانكارا/ عبدالناصر بدروشي
– الصفحة الثقافية: المسلسل السوري (الانتظار)/ طالب جميل
– قصيدة العدد: مقتل القمر/ أمل دنقل
– كاريكاتور العدد: شيك خليجي مفتوح لترامب
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما ترغب:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2019/03/TT58.pdf