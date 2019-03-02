عدد جديد من مجلة “طلقة تنوير”

صدر عدد شهر آذار من “طلقة تنوير”، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي..

وفيما يلي ابرز ما جاء في هذا العدد..

– من يصطف مع المنظومة الإمبريالية لا يمكن أن يكون مع فلسطين/ كريمة الروبي

– المراكز والأطراف في الواقع العربي: نظرة على المنظومة الخليجية/ بشار شخاترة

– قراءة في أزمة الدولة القُطرية العربية/ إبراهيم علوش

– تخريب البوصلة باسم «الحقوقيّة»: منظمة العفو الدولية، مثالاً/ السيد شبل

– غيفارا إفريقيا: توماس سانكارا/ عبدالناصر بدروشي

– الصفحة الثقافية: المسلسل السوري (الانتظار)/ طالب جميل

– قصيدة العدد: مقتل القمر/ أمل دنقل

– كاريكاتور العدد: شيك خليجي مفتوح لترامب

لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما ترغب:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2019/03/TT58.pdf