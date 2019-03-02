سورية تعتبر حزب الله حركة مقاومة وطنية وتدين توصيف الحكومة البريطانية له كمنظمة ارهابية

أدانت سورية بشدة قرار الحكومة البريطانية بإدراج حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الحكومة البريطانية بإدراج حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف المصدر: إن هذا القرار يؤكد العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية، فهي عرابة تقسيم الوطن العربي عبر اتفاقية سايكس بيكو، كما أنها صاحبة وعد بلفور المشؤوم الذي أدى إلى اغتصاب فلسطين من قبل الصهاينة وتشريد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، وكانت دائما شريكا أساسيا في كل أشكال العدوان التي تعرضت لها الأمة العربية، بدءا من العدوان الثلاثي على مصر وآخرها العدوان الثلاثي الغربي على سورية في نيسان 2018 والذي أكد تبعية بريطانيا للمشروع الأمريكي في المنطقة.

وتابع المصدر: ومن المعروف للقاصي والداني أن بريطانيا تحتضن مختلف التنظيمات ذات الفكر التكفيري المتطرف، وقدمت ولا تزال مختلف أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية خدمة للأجندة الإسرائيلية المعادية للأمة العربية، وأن من ينتهج هذه السياسات مجرد من أدنى درجات الصدقية ولا يحق له بأي شكل من الأشكال توجيه الاتهامات للآخرين، وخاصة لحزب الله الذي هو حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي شرعيتها مكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليس بقرار جائر لحكومة تاريخها أسود في استعباد الشعوب واغتصاب حقوقها.