رئيس مكتب “نتنياهو” يشهد ضده ويعترف بفساده أمام الشرطة

كشفت قناة “كان” الإسرائيلية عن أن مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق دافيد شيران، سيدلي بشهادته ضد نتنياهو في إطار التحقيقات في ملف 4000، وذلك بعد يومين من قرار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط، أن يوجه الاتهام لنتنياهو بالرشوة في هذا الملف.

ووفق ما أشارت إليه قناة “كان”، فإن نتنياهو طلب من شيران عام 2015 الدفع قدما بالصفقة مع مدير شركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” نحو الدمج مع شركة “يس” للقنوات الفضائية، وذلك تنفيذا لرغبة مدير الشركة شاؤول ألوفيتش، وهو شاهد ملكي في هذا الملف أيضا.

ونفى مكتب نتنياهو بأنه أعطى أي أوامر لمدير مكتبه شيران لتنفيذ أي اتفاق مع ألوفيتش، وهو أيضا مالك موقع “واللا” الإخباري، بحيث يتهم نتنياهو بأنه أجرى هذه الصفقة مقابل الحصول على تغطية اخبارية إيجابية وانحياز لصالحه في المواد التي تنشر في الموقع الإلكتروني.

وشيران نفسه أيضا مشتبه بقضايا فساد أخرى مرتبطة بملف 3000، وكان نتنياهو قد أعلن سابقا عن دعمه له للترشح في انتخابات رئاسة السلطات المحلية في إسرائيل.

تجدر الإشارة الى ان ملف 4000، هو ملف من بين 4 ملفات حققت الشرطة الإسرائيلية فيها وتحمل أسماء “ملف1000، ملف 2000، ملف 3000، وملف 4000″، وخلص المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط الى أن نتنياهو متهم في 3 من هذه الملفات، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة العامة.