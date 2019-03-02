دينس روس يؤكد ان اي خطة سلام لا تتضمن دولة فلسطينية لن تنجح

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى سابقا، معقبا على “صفقة القرن” الأمريكية، إن “الصفقة إذا لم تتضمن إقامة دولة فلسطينية تشمل أجزاء من القدس الشرقية، فلن تؤخذ بعين الجدية”.

وأضاف الدبلوماسي دانيس روس، الذي شغل منصب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أنه “غير مطلع على تفاصيل صفقة القرن وما تتضمنها”.. مؤكداً أن “أي خطة لا تتضمن دولة فلسطينية تشمل قسما كبيرا جدا من القدس الشرقية لن تلقى أي اهتمام”.

وعلّق روس في حديث خاص لقناة “كان” الاخبارية الإسرائيلية، على الجانب الاقتصادي من صفقة القرن المتعلق بحشد ميزانيات من دول عربية، قائلا “لن تقوم الدول العربية بالاستثمار في صفقة القرن اقتصاديا إذا لم تلبِّ الخطة التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني”.

وأضاف “رئيس الوزراء الإسرائيلي سيستصعب رفض صفقة القرن، لأن ترامب بعد كل ما فعله لإسرائيل مؤخرا، الآن يريد المقابل لذلك، أي رفض من الطرف الإسرائيلي لصفقة القرن ستواجه بردة فعل في واشنطن”.

ووفق ما تشير اليه مصادر عبرية وعالمية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكشف عن صفقة القرن المتعلقة بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، أي بعد التاسع من نيسان/إبريل المقبل. ورغم أن خطة السلام الأمريكية لم يعلن عن تفاصيلها بعد، إلا أن السلطة الفلسطينية تعبّر مرارا وتكرارا عن رفضها المطلق لهذه الخطة.

والعلاقات الفلسطينية- الأمريكية في الفترة الأخيرة في أسوأ حالاتها، وخصوصا بعد إعلان واشنطن عن القدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس.