حملة في المفرق لمكافحة المخدرات وإطلاق الأعيرة النارية يوم الخميس المقبل

تطلق محافظة المفرق يوم الخميس المقبل حملة ضد المخدرات واطلاق العيارات النارية في مسعى للحد من هاتين الظاهرتين السلبيتين على المجتمع المحلي. وترأس مساعد محافظ المفرق الدكتور رافع البطانية اجتماعا اليوم مع المدراء المعنيين وممثلي القطاعات الشبابية والتربوية في المحافظة لغايات وضع البرامج والأنشطة والتي من شأنها ان تدعم هذه الحملة بما يحافظ على سلامة وحياة المواطنين .

وبين الدكتور البطاينة ان الحملة جاءت بهدف التركيز على تقديم برامج عملية وأنشطة ونماذج حية لبيان المخاطر والاثار السلبية الناتحة عن المخدرات وتداعيات إطلاق الأعيرة النارية والتي تحتاج الى المزيد من البرامج التوعوية الهادفة للحد منها والقضاء عليها.

وأشار الحضور إلى أهمية بيان مخاطر المخدرات ومطلقي العيارات النارية والعقوبات الواجب اتخاذها بحقهم.

ويأتي أطلاق هذه الحملة نظرا لازدياد حالات اطلاق العيارات النارية واستعمال السلاح، وقضايا المخدرات في المفرق وتاثيرها على المجتمع المحلي.