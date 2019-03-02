المنخفض الجوي الاخير يرفع تخزين السدود الى 50 % من كامل سعتها

اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان المنخفض الجوي الاخير رفد السدود بـ 34 مليون م3 من مياه الامطار خلال 3 ايام الماضية ليرفع التخزين في السدود الـ (14) الرئيسية الى نحو 167 مليون م3 وبنسبة 50 بالمئة من كامل سعتها التخزينية البالغة نحو 336 مليون م3 مقارنة مع 138 مليون م3 وبنسبة 41 بالمئة العام الماضي .

وحول الهطول المطري بين ان حجم المطر التراكمي الساقط على كافة محافظات المملكة من بداية الموسم ارتفع الى ما نسبته 2ر96 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد حيث سجلت الكميات الهاطلة على مختلف مناطق المملكة منذ بداية الموسم الشتوي 885ر7 مليار م3 من المعدل السنوي طويل الامد وتشكل ما نسبته 8ر107 بالمئة من حجم الامطار التي سقطت على المملكة الموسم المطري السابق، مؤكدا ان السدود الرئيسية حصدت منذ بداية الموسم المطري ولغاية صباح اليوم السبت نحو 104 ملايين م3 .

واشار الى ان سد الملك طلال سجل اعلى كمية داخلة من المنخفض الاخير بـ 17 مليون م3 وامتلأ بكامل طاقته التخزينية، وسد الوالة امتلأ بكامل طاقته التخزينية (1ر8 مليون)، سد الموجب (5ر11 مليون) لترفع التخزين فيه الى 5ر26 مليون م3 بنسبة 89 بالمئة من طاقته التخزينية، سد الكفرين (4ر1 مليون) ارتفع تخزينه الى 6 ملايين م3 بنسبة 71 بالمئة فيما سجل سد الوحدة دخول 2ر1 مليون م3 فقط وبنسبة تخزين 6ر19 بالمئة من سعته الكلية البالغة 110 ملايين 3 .

وبين ان التخزين في السدود الاخرى سجل على النحو التالي: سد وادي العرب 9ر6 مليون م3 بنسبة تخزين 41 بالمئة، سد شرحبيل 21 بالمئة من طاقته (96ر3 مليون م3) كفرنجة 6ر4 مليون م3 بنسبة 59 بالمئة من طاقته، سد الكرامة 5ر17 مليون م3 بنسبة 9ر31 بالمئة، سد شعيب 7ر1 مليون م3 بنسبة 100 بالمئة، سد الزرقاء ماعين 93ر0 مليون م3 بنسبة تخزين 46 بالمئة، سد التنور 09ر1 مليون م3 بنسبة تخزين 4ر7 بالمئة، سد اللجون 24ر0 مليون بنسبة 24 بالمئة، وسد الكرك 1ر0 مليون م3 وبنسبة 5 بالمئة .

واوضح ابو السعود ان الهطول كان أعلاه في الطفيلة (8ر13 ملم)، الكرك 8ر8، معان/ الشوبك 9ر5، عمان / البيادر 8ر6، البلقاء/ وادي شعيب 3، مأدبا / ذيبان 2ر4 ملم، الزرقاء الرصيفة والعالوك 3ر1 ملم، جرش 2ر2، المفرق / المدور(2)، اربد / الحصن 4ر2 عجلون/ عنجرة 3ر2 والعقبة لم تسجل كميات تذكر.