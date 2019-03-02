الفنان المبدع نبيل المشيني “ابو عواد” في ذمة الله

أعلن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، اليوم السبت، وفاة الفنان الأردني الكبير نبيل المشيني.

وكتب الخطيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إيمانا” بقضاء الله وقدره أنعي اليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني ً”ابو طارق” الذي وافتة المنية اليوم ، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت ، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن الفنان الراحل نبيل المشيني من مواليد 22 يوليو/تموز 1939، وهو ابن الفنان الأردني إسحق المشيني، وقد اشتهر بشخصية “أبو عواد” في المسلسل الأردني “حارة أبو عواد” فترة الثمانينات وكذلك المسلسلات البدوية آخرها “راس غليص”.

عمل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيسا لرابطة الفنانين قبل النقابة، كما كان عضوا في مجلس الأعيان 2003.