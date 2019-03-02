الفنانة المصرية وفاء عامر تتمسك بفضيلة الوفاء للمخرج خالد يوسف/ فيديو

تحدثت الفنانة المصرية وفاء عامر عن رأيها في المخرج المصري خالد يوسف وعلاقتها به، خاصة وأنها قدمت معه العديد من الأعمال السينمائية.

وأكدت وفاء عامر خلال لقاء متلفز على قناة النهار، أنها وافقت على دورها في فيلم “كارما” من أجل خالد يوسف، رغم أن الدور كان أصغر من دوري الفنانتين زينة، وغادة عبد الرازق.

وأضافت وفاء عامر: “المخرج خالد يوسف أصر على أن أقدم دور البطولة في فيلم (كف القمر) رغم اعتراض البعض، وأنا أثق فيه تماما، ولو طلبني لتقديم جملة واحدة في عمل فني لن أتردد بالقبول”.

وتدور حالة كبيرة من الجدل في الآونة الأخيرة حول اخلاقيات المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، بسبب اتهامه بالظهور في مقاطع فيديو غير لائقة مع فنانتين وسيدة أعمال ومذيعة.