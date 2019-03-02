الدفاع المدني ينقذ 21 سائحاً ويؤمن معالجات 20 حالة مرضية في الطفيلة

اخلت كوادر الدفاع المدني في الطفيلة زهاء 21 سائحا تقطعت بهم السبل على طرقات رئيسية وفرعية في لواء بصيرا والمناطق الجنوبية جراء تراكم الثلوج التي شهدتها المناطق الجنوبية من المحافظة امس وفق مدير مديرية دفاع مدني الطفيلة المقدم اسامة الكسراوي.

وقال الكسراوي لـ (بترا) انه تم التعامل مع 20 حالة مرضية سواء حالات مرضية اعتيادية أو حالات غسيل للكلى ، مثلما تم التعامل مع حريق باص للركاب بمنطقة العين البيضاء بكل سرعة وجاهزية ، .

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني قامت خلال ساعات المنخفض الجوي بتأمين عدد من المواطنين إلى أماكن سكناهم وسحب مركبات إلى مناطق آمنة.

وتعاملت فرق الطوارئ في الدوائر الخدمية الرسمية في الطفيلة مع عمليات فتح الطرق الرئيسية والفرعية ذات التراكم الثلجي حتى مساء امس وتقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين خاصة في المناطق الجنوبية، فيما معظم الطرق الرئيسية سالكة بسهولة، باستثناء طريق بصيرا باتجاه القادسية والرشادية وشريف الجنوب وازحيقة والتي تشهد، اليوم السبت، حالة من الانجماد والضباب الكثيف وتدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي،

كما شهدت مرتفعات القادسية والرشادية والحلا والعين البيضاء والعيص واجزاء من مدينة الطفيلة تراكمات للثلوج في اليومين الماضيين تراوحت ما بين 5 إلى 10 سم خاصة بمنطقة الرشادية .

ولفت الكسراوي الى مشاركة كوادر لواء الامير زيد بن الحسين العسكري في عمليات فتح الطرق عبر اليات ومدرعات وكاسحات ثلوج ساندتها الاجهزة الرسمية في مناطق الفجيج والقادسية وبصيرا ، مشيرا الى ان طريق ازحيقة سالك بحذر بسبب حالة التجمد فيما جميع الطرق الرئيسية والداخلية داخل حدود قصبة الطفيلة سالكة.