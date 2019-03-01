ام مصرية تطالب بخلع زوجها لانه يطعمها واولادهما لحم الحمير

في واقعة صادمة في مصر، كشفت سيدة متزوجة، أن شريك حياتها يعاني من البخل الشديد ويعاملها بقسوة ويعتدي عليها بالضرب، ويطعم أبناءه لحم حمير رغم أن راتبه الشهري يبلغ 10 آلاف جنيه؛ وهو ما جعلها ترفع دعوى خُلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الزوجة “ريهام” قالت في الدعوى إن زوجها راتبه يتعدى 10 آلاف جنيه، وبالرغم من ذلك فإنه حرمها هي وأولادها من أن تعيش حياة كريمة فكان “يضربها بالحزام ويكوي جسدها بالنار إذا اعترضت على بخله”.

وأضافت الزوجة: “عشت مع زوجي 13 عاما أشكو من بخله فكان يتركنا بالأيام أنا وأولاده نعيش على الجبن حتى يوفر الأموال، بل كان يرسلنا لنعيش عند والدته كي يوفر ثمن السلع البسيطة التي يشتريها بالمنزل، تحملت كل ذلك من أجل أطفالي الثلاثة”.

واستكملت: “كان زوجي يشتري لي الخضراوات الفاسدة ولحوم الحمير وكان الأطفال يعانون من المرض طوال الوقت بسبب إهماله ورفضه منحي الأموال للذهاب بهم للطبيب، كل هذه الأسباب جعلتني لا أستطيع الاستمرار في العيش معه”.

وبحسب آخر إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن أكثر من 4 ملايين دعوى قضائية، تنظرها المحاكم سنويا، 60% منها تتعلق بقضايا الخلع، وأهم الأسباب التي تدعو لذلك: “عدم قدرة الزوج على تلبية مطالب أسرته، وتعاطي المخدرات، وعدم التوافق الجنسي، والمشاكل الأسرية، والخيانة”، وغيرها.