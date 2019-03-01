امطار الخير تضاعف الانتاجية الزراعية.. امتلاء سدود الوالة والملك طلال ووادي شعيب

عمان _ (بترا)

بلغ حجم المطر التراكمي المتساقط على كافة مناطق المملكة حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 95 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد .

وقال الناطق الاعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن كمية التخزين في السدود بلغت 162 مليون متر مكعب وبنسبة 48 بالمئة من أصل طاقة التخزين البالغة 336 مليون متر مكعب .

وأشار سلامة إلى أن كلا من سدود الوالة والملك طلال ووادي شعيب، إمتلأت بكامل سعتها التخزينية .

وأهاب بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري السيول والأودية والمرافق المائية .

الى ذلك فقد اكد مدير الزراعة في لواء الكورة الدكتور عبدالسلام المسالمة ان الهطول المطري في اللواء اجتاز بحمد الله تعالى معدل الري ب 14% وبواقع 64 ملم اذ ارتفعت الكمية التراكمية المسجلة للامطار صباح اليوم الى 514 ملم بينما معدل الري 450 ملم والكمية المسجلة لمثل هذا الوقت من العام الماضي والتي بلغت 418 ملم.

واشار المسالمة الى فوائد كمية الامطار الهاطلة والزائدة عن معدل الري اذ من شانها زياد انتاج المحاصيل والاشجار المثمرة فضلا عن زيادتها لمخزون التربة من الرطوبة والمياه الجوفية وتفجيرها للينابيع المتوقع تفجرها في مناطق عديدة باللواء هذه الايام.

ونصح المزارعين بزراعة المحاصيل الصيفية في اراضيهم خلال الفترة المقبلة لاستثمار الرطوبة العالية في التربة.