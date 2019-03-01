السعودية تصطف لجانب اسرائيل في الترحيب بالتصنيف البريطاني لحزب الله كمنظمة ارهابية

بعد اتهامه بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.. نتنياهو يصف الاتهامات بـ"تصفية سياسية" والمعارضة تطالبه بالاستقالة
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جرينتش+2 12:17
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