إصابة 17 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرة العودة في جمعة “باب الرحمة”

غزة – فلسطين اليوم

أصيب 17 مواطنياً فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة، قبالة السلك الزائل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي الإصابات في الجمعة الـ 49 لمسيرة العودة وكسر الحصار، هو 17 إصابات بالرصاص الحي، بينهم مسعفون وصحفي بقنابل غاز مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الجمعة الـ 49 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة حتى اللحظة.

وأفاد المراسلون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة مساء اليوم الجمعة تجاه المشاركين في الجمعة الـ 49 من مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت جماهير غفيرة قد توافدت بعد صلاة العصر تجاه مخيمات العودة التي أقيمت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار والتمسك بالثوابت الفلسطينية ومنها حق العودة.

وأفاد مراسل فلسطين اليوم بأن الجماهير المشاركة رفعت علم فلسطين وأشعلت الإطارات (الكوشوك) لحماية أنفسهم من قناصة الاحتلال، وألقوا الحجارة على الجنود الذين بادروهم بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن المشاركين يؤكدون بان مسيرتهم سلمية شعبية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة الـ49 من مسيرة العودة تحت شعار “باب الرحمة” ، تأكيداً على أن المسجد الأقصى بكل ما يحتويه هو ملك خالص للمسلمين.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ (30/3/2018) في يوم الأرض للتأكيد على حق شعبنا في العودة إلى أراضيه المحتلة، واستشهد منذ انطلاق المسيرة أكثر من 262 مواطناً وأصيب ما يزيد عن 27 ألفاً بجراح مختلفة.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة 0